शरद पवार बोले- 'किसान अभी शांति से बैठे हैं, लेकिन प्रदर्शन का दूसरा रास्ता अपना लिया तो देश के लिए...'

Pallavi Kumari

NCP Sharad Pawar on Farmers Protest: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार ने किसान आंदोलन पर बयान देते हुए कहा है कि किसान अभी तो शांति से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई दूसरा रास्ता अपना लिया तो देश के सामने बड़ा संकट आ सकता है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए शरद पवार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, ''किसान दिल्ली की सीमा पर फिलहाल शांति से बैठकर प्रदर्शन कर हैं। लेकिन अगर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए शांति का मार्ग छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लिया तो राष्ट्र को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार जिम्मेदार होगी।''

शरद पवार ने कहा, अगर किसान कोई रास्ता अपनाता है तो भाजपा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस तरह के कई मुद्दे हैं। सत्ता में मौजूद लोग असंवेदनशील हैं।

शरद पवार ने कहा, वे (सरकार) समस्या को हल नहीं करना चाहते हैं। मुझे इस बात चिंता है। शरद पवार ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, दुख की बात है कि विपक्षी सांसदों को गाजीपुर में प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने नहीं दिया गया।

Farmers are sitting there (Delhi borders) peacefully. If they leave the path of peace for some other path, the nation will face a major problem & BJP Govt will have to take its responsibility. There are several issues like this. Those in power are insensitive: Sharad Pawar, NCP pic.twitter.com/to4nwMEEFx