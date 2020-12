Farmers Protest: चक्का जाम करने की तैयारी में किसान, कल होगी प्रशासन के साथ बैठक

India

नई दिल्ली। पंजाब-हरियाणा के किसानों का केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 24 दिन से आंदोलन जारी है। भारत सरकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है, आंदोलनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसान संगठनों द्वारा भारत बंद और भूख हड़ताल के बाद सड़कों पर चक्का जाम करने की योजना पर विचार हो रहा है। शनिवार को किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह अब सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोकेंगे।

दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेता सरदार वीएम सिंह ने शनिवार को ऐलान किया कि कल यानी रविवार को सुबह 11 बजे ट्रैक्टरों की आवाजाही रोकने को लेकर प्रशासन के साथ बैठक होगी। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं तो सड़क के दोनों ओर जाम लग जाएगा। इसके अलावा नवंबर से शुरू होने वाले आंदोलन में अब तक जिनते भी किसानों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 'किसान शहीदी दिवस' मनाने का ऐलान किया गया है।

