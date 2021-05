26 मई को किसानों के देशव्यापी आंदोलन को 12 विपक्षी दलों ने दिया समर्थन, संयुक्त पत्र किया जारी

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। नए कृषि कानूनों लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे किसानों को विपक्षी दलों ने एक बार फिर समर्थन दिया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सहित 12 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने संयुक्‍त किसान मोर्चा के ताजा फैसले का समर्थन किया है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच किसान मोर्चा 26 मई को देश भर में प्रदर्शन करने की बात कह रही है। इस दिन किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। 12 विपक्षी दलों की तरफ से किसान मोर्चा के समर्थन में बयान जारी किया गया है। इस बयान में उस पत्र का भी जिक्र है जो 12 मई को लिखा गया था।

इस पत्र में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई थी। इस पत्र में कहा गया था कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। इससे किसान दिल्‍ली की सीमाओं को छोड़कर वापस चले जाएंगे और लाखों किसान जानलेवा महामारी के शिकार होने से बच जाएंगे।

