Project Cheetah: 'भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए तमाशा', प्रोजेक्ट चीता पर कांग्रेस का बड़ा बयान

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 18 सितंबर। पीएम मोदी ने चीता प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से गए 8 चीतों को छोड़ा। लेकिन अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट चीता (Project Cheetah) वर्ष 2009 में लांच किया गया था। लेकिन अब एनडीए नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इसे कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रयोग कर रही है।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में कहा, "पीएम शासन में निरंतरता को शायद ही कभी स्वीकार करते हैं। चीता प्रोजेक्ट के लिए 25.04.2010 को केपटाउन की मेरी यात्रा का ज़िक्र तक न होना इसका ताज़ा उदाहरण है। आज पीएम ने बेवजह का तमाशा खड़ा किया। ये राष्ट्रीय मुद्दों को दबाने और'भारत जोड़ो यात्रा' से ध्यान भटकाने का प्रयास है।" उन्होंने ट्विटर पर एक पत्र शेयर करते हुए लिखा, "यह वह पत्र था जिसने 2009 में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया था। हमारे पीएम झूठे हैं। मैं कल इस पत्र पर हाथ नहीं रख सका क्योंकि मेरी व्यस्तता थी।"

This was the letter that launched Project Cheetah in 2009. Our PM is a pathological liar. I couldn’t lay my hands on this letter yesterday because of my preoccupation with the #BharatJodoYatra pic.twitter.com/3AQ18a4bSh