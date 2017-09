मैंगलौर से दुबई जाने वाले जहाज में मिला 'बम', एक गिरफ्तार

मैंगलौर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बुधवार को इंडिगो स्टाफ द्वारा एक यात्री के समान से नकली बम मिलने के बाद हड़कंप मच गया। स्टाफ ने दावा किया है यह एक सेलफोन बम है लेकिन जांच में यह एक खुद से बनाया हुआ पावर बैंक निकला। इस मामले में एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारियों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक मैंगलौर एयरपोर्ट से दुबई जा रही इंडिगो एयरलाइन की एक विमान में यात्री के समान में से सेलफोन बम मिला जिसके बाद फ्लाइट की उड़ान को काफी देर तक टाल दिया गया। जांच के बाद पता चला कि यह नकली बम है।

Alerted security staff at Mangaluru Airport after catching suspect carrying alleged cellphone bomb. Matter reported to local police: IndiGo pic.twitter.com/A2FLgxDA6i