चंद्रयान-2 के लैंडर 'विक्रम' से संपर्क टूटने के बाद बोले अमित शाह- ISRO की उपलब्धि ने देश को गौरवान्वित किया

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। 'चंद्रयान-2' के लैंडर 'विक्रम' का चांद पर उतरते समय जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। सपंर्क तब टूटा जब लैंडर चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। लैंडर को रात लगभग एक बजकर 38 मिनट पर चांद की सतह पर लाने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन चांद पर नीचे की तरफ आते समय 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जमीनी स्टेशन से इसका संपर्क टूट गया। 'विक्रम' ने 'रफ ब्रेकिंग' और 'फाइन ब्रेकिंग' चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, लेकिन 'सॉफ्ट लैंडिंग' से पहले इसका संपर्क धरती पर मौजूद स्टेशन से टूट गया। इसके साथ ही वैज्ञानिकों और देश के लोगों के चेहरे पर निराशा की लकीरें छा गईं।

हालांकि, वैज्ञानिक पूरी तरह 'ना-उम्मीद' नहीं हैं और वे लैंडर से संपर्क हो जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसरो के इस मिशन पर कहा कि चंद्रयान-2 के साथ इसरो की उपलब्धि ने अब तक हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। भारत हमारे प्रतिबद्ध और मेहनती इसरो वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है। भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। अमित शाह के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंतरिक्ष एजेंसी को शानदार कार्य के लिए बधाई थी और कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक प्रेरणा है।

ISRO’s achievement with getting Chandrayaan-2 so far has made every Indian proud.

India stands with our committed and hard working scientists at @isro.

My best wishes for future endeavours.