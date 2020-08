जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में सेना के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर, जवान घायल

India

oi-Ankur Kumar

पुलवामा। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के जदूरा इलाके में भारतीय सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। सेना ने पूरे इलाके को खाली करा दिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं एक जवान के घायल होने की भी खबर है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक, रात करीब 1 बजे से पुलिस और सुरक्षाबलों ने आतंकियों को पकड़ने के खिलाफ अभियान चला रखा है।

Pulwama Encounter: Indian Army ने 3 Terrorists को किया ढेर | वनइंडिया हिंदी

अभी तक किसी भी आतंकी के मारे या पकड़े जाने की सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक, भारतीय सुरक्षाबलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी पुलवामा के जदुरा इलाके में छुपे हुए हैं और किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने के फिराक में हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इलाके में घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान एक घर में कुछ आतंकी गतिविधि दिखाई दी।

J&K: Three unidentified terrorists killed by Police & security forces in an encounter that started last night in Zadoora area of Pulwama. Search is going on. More details awaited. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/QBUQfM85Qn