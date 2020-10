Mumbai Power Cut: पावर ग्रिड फेल होने से पूरे मुंबई में बिजली की सप्लाई ठप, लोकल ट्रेन सर्विस प्रभावित

India

मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में ग्रिड फेल होने के कारण अधिकतर इलाकों की बिजली चली गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे मुंबई शहर में कहीं पर भी बिजली नहीं है। कब तक बिजली आएगी, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। वहीं बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ने ट्वीट में कहा है कि टाटा इनकमिंग की इलेक्ट्रिक आपूर्ति बाधित होने के कारण बिजली नहीं आ रही है। इसकी वजह से लोकल ट्रेन सेवा भी प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि नवी मुंबई और ठाणे में भी बिजली नहीं आ रही है।

आपको बता दें मुंबई शहर 24 घंटे बिजली सेवा दिए जाने के लिए जाना जाता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बिजली नहीं आने से पूरे शहर का काम प्रभावित हो रहा है। जानकारी के अनुसार, बिजली नहीं आने से लोकल ट्रेन की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिजली आने में कुछ समय लग सकता है। वहीं ट्विटर पर भी इस समय मुंबई ही ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग मीम्स शेयर कर रहे हैं तो कुछ अपने घर में अंधेरे की और रेलवे स्टेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं।

ग्रिड के फेल होने के बाद बिजली जाने से मुंबई उपनगरीय ट्रेन सेवाएं भी बाधित हैं। जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर फंसे हुए हैं। एक यात्री का कहना है, 'हम यहां सुबह 10 बजे से फंसे हुए हैं।' एक अन्य यात्री का कहना है, 'हमें इस बात का नहीं पता कि हमें कब तक यहां इंतजार करना होगा।' महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा, कलवा-पद्घे बिजलीघर के सर्किट 2 में तकनीकी खराबी के कारण ठाणे और मुंबई के बीच के क्षेत्रों में बिजली कटौती हो गई है। हमारा स्टाफ इसपर काम कर रहा है और बिजली आने में 45 मिनट का समय लग जाएगा।

