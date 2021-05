वैक्सीन लगवाने के बाद भूल कर भी न करें ये गलती, मुसीबत में पड़ सकते हैं

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 26 मई: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगवाने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने लोगों को सचेत किया है कि उत्साह में आकर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर शेयर न करें। सरकार ने इसकी वजह भी बताई है। दरअसल, यह देखने में आया है कि वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद से ही उत्साहित लोग सोशल मीडिया पर अपनी वैक्सीन डोज लगवाने वाली तस्वीरें तो साझा कर ही रहे हैं, वो धड़ल्ले से वैक्सीन सर्टिफिकेट भी सार्वजनिक कर दे रहे हैं। गृह मंत्रालय ने अपनी यह एडवाइजरी अपने साइबर दोस्त ट्विटर हैंडल के जरिए जारी किए हैं और संभावित धोखाधड़ी के खतरे के प्रति आगाह किया है।

English summary

Do not make the mistake of putting the vaccination certificate on social media after installing the Covid vaccine, the Ministry of Home Affairs issued a warning to citizens