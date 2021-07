डिंगलेश्वर स्वामी ने येदियुरप्पा के इस्तीफे पर जताई नाराजगी, कहा- कर्नाटक बीजेपी उनके आंसूओं में बह जाएगी

India

बेंगलुरु, जुलाई 26। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे की अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के दो साल पूरे होने वाले दिन इस्तीफा देकर सभी को हैरान कर दिया। इस बीच येदियुरप्पा के इस्तीफे को लेकर बालेहोसुर मठ के डिंगलेश्वर स्वामी ने कहा है कि उन्होंने (येदियुरप्पा) अपने दर्द को छिपाकर इस्तीफा दिया है, उनका इस्तीफा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बीजेपी हाईकमान को अपने फैसले को लेकर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो येदियुरप्पा के आंसूओं में कर्नाटक बीजेपी बह जाएगी।

कल भी डिंगलेश्वर स्वामी ने दिया था ये बयान

आपको बता दें कि डिंगलेश्वर स्वामी ने एक दिन पहले भी येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों के बीच ये कहा था कि बीजेपी को कोई समाधान निकालना चाहिए, लेकिन येदियुरप्पा को राज्य में नहीं बदला जाए। उन्होंने कहा था कि अगर येदियुरप्पा को हटाया गया तो कर्नाटक को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि डिंगलेश्वर स्वामी उन संतों में से एक हैं, जिन्होंने येदियुरप्पा का समर्थन किया है।

BS Yediyurappa has given his resignation in pain. Karnataka BJP will be washed away in tears. BJP should reconsider its decision: Dingaleshwara Swami of Balehosur Mutt on Yediyurappa's resignation from CM post

He is one of the seers who had met & supported Yediyurappa last week pic.twitter.com/y8RJgC6t5V