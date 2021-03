अक्षय कुमार की तरह ‘स्पेशल 26’ बनाकर कंपनियों को लूटते थे शातिर 6, ऐसे हुए गिरफ्तार

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। बिल्‍कुल फिल्‍म स्‍पेशल 26 जैसा। जी हां साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत कुंज थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो अक्षय कुमार की फिल्म 'स्पेशल 26' की तर्ज पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने ऐसे 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक वसंत कुंज पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि एक गैंग स्‍पेशन 26 फिल्म की तरह वारदात को अंजाम देता है।

ये गैंग खुद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताकर दफ्तर में घुस जाता हैं और कीमती सामान लेकर फरार हो जाता है। मामले की जांच के बाद वसंतकुंज साऊथ थाना पुलिस ने सभी छह लोगों को दबोच लिया। पता चला कि ये सभी आपस में दोस्‍त हैं। पुलिस ने बताया कि उनके पास से तीन लैपटॉप, एक आईपैड, एक डीएसएलआर कैमरा, तीन लग्जरी घड़ियां, लूटे गए कपड़े और वारदातों को अंजाम देने के लिए प्रयोग की जाने वाली गाड़ियां बरामद की गईं। आरोपियों के नाम सौरभ, रघुविंद्र, मंजीत कुमार, समित कुमार, संजय कुमार और मुदासिर नजीर हैं।

Delhi Police arrested a gang of robbers who formed the gang after watching the movie 'Special 26' to target call centres. 3 laptops, one i-pad, one DLSR camera, 3 luxury watches, robbed clothes and vehicle used in the commission of crime recovered: Delhi Police pic.twitter.com/FWipdbT5S5