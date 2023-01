'LG को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी होगी...', दिल्ली सरकार ने टीचर्स की फिनलैंड ट्रेनिंग की फाइल दोबारा भेजी

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा, '' दिल्ली सरकार के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव पुन LG साहब के पास भेजा है।''

India

oi-Pallavi Kumari

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच चल रहे विवाद में शुक्रवार को नया मोड़ आया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग दिलाने की फाइल उप राज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को दोबारा भेजी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल को शिक्षकों की ट्रेनिंग में बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्हें प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देनी चाहिए। उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उपराज्यपाल का दिल्ली सरकार की सारी फाइलें मंगवाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। गरीबों की शिक्षा में अवरोध करना एलजी की सामंतवादी सोच को दिखाता है।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था, 'ये 'एलजी कौन है' और 'वह कहां से आया'। वो हर बात में ना बोलते हैं।'' सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा था और कहा था कि वो एलजी के जरिए हमें परेशान कर रहे हैं।

Delhi government resends the file regarding teachers' training in Finland, to Delhi LG VK Saxena. An appeal has been made on behalf of the Delhi government that Delhi LG should not become a hindrance in teachers' training and give approval immediately.