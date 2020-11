दिल्ली: बाजारों में बढ़ती भीड़ के साथ कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 24 घंटे में 77 की मौत

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के बेखौफ दिल्ली की जनता फिलहाल शॉपिंग करने में व्यस्त है। एक तरफ जहां बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के चलते 77 लोगों की मौत हुई जबकि एक दिन में 7700 से अधिक नए केस सामने आए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उछाल देखी जा रही है।

गौरतलब है कि दिवाली आने वाली है ऐसे में लोग खरीदारी के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने पिछले एक बयान में केंद्रीय स्वस्थ्य विभाग ने कहा था कि त्योहारी सीजन के चलते दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार 6 हजार से अधिक मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में यह कोरोना वायरस की तीसरी लहर है। रविवार को एक दिन में कुल 7745 नए केस सामने आने के बाद राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4 लाख 38 हजार 529 हो गई है, हालांकि रविवार को 6069 कोरोना से ठीक भी हुई है।

Delhi: People thronged market places in the national capital today, ahead of #Diwali festival next week; visuals from Central Market (pic 1&2) & Sarojini Nagar Market (pic 3&4).

7745 new #COVID19 cases reported in Delhi today taking the total number of cases to 4,38,529. pic.twitter.com/FPSaEl0lKj