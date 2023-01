दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को कार से 10-15 मीटर तक घसीटा गया, AIIMS की सामने की घटना

स्वाति मालिवाल ने कार से घसीटे जाने की घटना पर ट्वीट कर कहा कि उनकी जान भगवान ने बचाई है। आप सोचिए दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं, तो हाल सोच लीजिए।

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली में एक वाक्या हुआ, जो फिर से राजधानी की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल का हाथ कार की खिड़की में फंस जाने के बाद गुरुवार (10 जनवरी) सुबह करीब 3:11 बजे एम्स गेट 2 के सामने एक कार द्वारा 10-15 मीटर तक घसीटा गया।'' न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण जिला दिल्ली की डीसीपी चंदन सिंह ने कहा कि DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल को शराब के नशे में एक कार वाले ने 10-15 मीटर तक घसीटा। स्वाति मालिवाल कार वाले को शराब के नशे में गाड़ी चलाने को लेकर फटकार रही थी, तभी ड्राइवर ने अचानक कार की खिड़की का शीशा खींच लिया और स्वाति मालिवाल का हाथ उसमें फंस गया और वह 10-15 मीटर तक घसीटा गईं।

Accused, Harish Chandra, 47, was in an inebriated state and has been arrested. FIR has been filed. Medical examination of accused & victim was done. Incident happened when Swati Maliwal was standing on a footpath with her team standing near her at same location: Delhi Police pic.twitter.com/LOCK6Yvk1K