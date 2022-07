Dalai Lama Birthday: शांति के उपासक से आज भी क्यों डरता है चीन ? तिब्बती धर्मगुरु के बारे में कुछ रोचक तथ्य

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 6 जुलाई: तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा आज 87 वर्ष के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे विश्व में तिब्बत के लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। लेकिन, हमेशा शांति और अहिंसा की बात करने वाले इस आध्यात्मिक नेता को लेकर चीन की सरकार के मन में खौफ की भावना कभी खत्म नहीं होती। पता नहीं कि उसे किस अज्ञात बात का डर है कि वह तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों के लिए खुशियों के इस मौके को भी दहशत में बदल देती है। इस बार भी वही हुआ है। जबकि, हम यहां आपको दलाई लामा के बारे ऐसे रोचक तथ्य बता रहे हैं, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। इसमें उन्होंने हमेशा ही शांति, भाई-चारे और मानवीय प्रेम की बात की है। लेकिन, कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के नेताओं को शायद प्रेम की भाषा समझ में ही नहीं आती।

English summary

Tibetan spiritual leader Dalai Lama is 87 years old, but his name still causes trouble for the Chinese government. Know interesting facts about him