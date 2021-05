Cyclone Yaas: राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करने की अपील

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 25 मई। तौकते तूफान के बाद अब चक्रवात यास भारत के तटीय इलाकों में तबाही मचाने को तैयार है। मौसम विभाग ने चक्रवात यास के अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान बनने की घोषणा कर दी है। यास बुधवार को बंगाल और ओडिशा के तट पर दस्तक देगा। तूफान के खतरे को देखते हुए लोगों ने सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करना शुरू कर दिया है।

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'चक्रवात व्यास बंगाल की खाड़ी से बंगाल और ओडिशा की ओर बढ़ रहा है।

मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने की अपील करता हूं। कृपया सभी एहतियाती उपायों का पालन करें।'

#CycloneYaas is moving towards Bengal and Odisha from the Bay of Bengal.

I appeal to Congress workers to provide all assistance ensuring safety of those affected.

Please follow all precautionary measures. pic.twitter.com/UaGi9PkcT2