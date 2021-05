Cyclone Tauktae: 23 साल बाद गुजरात में इतना भयानक तूफान, दीव से अभी 220 किमी दूर

India

नई दिल्ली, 17 मई। 'अत्यंत गंभीर चक्रवात' Tauktae इस वक्त दीव से 220 किलोमीटर दूर है, अहमदाबाद मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि फिलहाल तूफान मुंबई से पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ गया है और गुजरात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की वैज्ञानिक मनोरमा मोहंती ने कहा कि शाम तक या देर रात साइक्लोन गुजरात के कोस्ट से टकरा सकता है। फिलहाल ये दीव से अभी 220 किलोमीटर दूर है, जिस वक्त ये तट से टकराएगा, उस वक्त हवा की रफ्तार 160-170 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी और भारी बारिश की आशंका है।

