Cyclone Jawad: ओडिशा पर मंडराया चक्रवात 'जवाद' का खतरा, Red Alert जारी

नई दिल्ली, 02 दिसंबर। ओडिशा पर एक बार फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि दक्षिण अंडमान सागर में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है। जो कि एक बहुत जल्द एक डिप्रेशन में बदलेगा और 4 दिसंबर को एक चक्रवाती तूफान का रूप धारण करके ओडिशा की ओर बढे़गा। इस वजह से ओडिशा और उसके आस-पास के राज्यों में भारी वर्षा होने के आसार हैं। आईएमडी ने यहां Red Alert जारी किया है, इस तूफान का नाम 'जवाद' है।

IMD said that the low-pressure area forming in the south Andaman Sea will intensify into a depression and move towards the Odisha coast as a cyclonic storm on December 4. Its name is Cyclone Jawad, Very Heavy Rain Expected so Red Alert in Odisha says IMD.