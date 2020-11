कोझीकोड एयरपोर्ट पर 18 लाख रुपए का सोना जब्त, कस्टम अधिकारियों ने 2 लोगों को भी किया गिरफ्तार

India

कोच्चि। सात समुंदर पार से भारत में सोने की तस्करी (Gold Seized) बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। गुरुवार को कोझीकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Kozhikode International Airport) पर कस्टम अधिकारियों ने 364 ग्राम सोना जब्त किया। साथ ही अधिकारियों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, जब्त किया गया सोना 24 कैरेट का है, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए बताई गई है।

बिजली के सामान की शेप में लाया जा रहा था सोना

अधिकारियों ने बताया है कि 2 व्यक्ति बिजली के सामान के बॉक्स में इस सोने को छुपाकर ला रहे थे। कस्टम अधिकारियों को इन दोनों पर शक हुआ और जब जांच की गई तो बॉक्स के अंदर से नट-बोल्ट की शेप में सोना बरामद हुआ।

