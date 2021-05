Covid test:मरीज जांच के पीछे न भागें, जानिए कब कौन टेस्ट करवाना जरूरी है ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 20 मई: कोरोना मरीजों को पूरे इलाज के दौरान कई तरह की टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। कई मामलों में देखा गया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज और उनके परिजन भी घबराकर तरह-तरह की टेस्ट के पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन, इसकी आवश्यकता नहीं है। कोविड मैनेजमेंट के तहत पूरा प्रोटोकॉल तैयार है और डॉक्टर उसी के आधार पर केस-दर-केस जरूरी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सीटी स्कैन को लेकर सावधान किया था कि इसका इस्तेमाल बेवजह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि कोई भी टेस्ट डॉक्टरों की सलाह पर ही करवाएं। आइए जानते हैं कि कौन सा टेस्ट कब करवाया जाता है, इसके बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं।

Covid test:Doctors recommend Covid patients to have several types of tests done at different times,these tests are necessary and it would give an idea of the condition of the disease at every stage