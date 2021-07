ब्राजील को सप्लाई नहीं की जाएगी COVAXIN, भारत बायोटेक ने रद्द किया समझौता

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 23 जुलाई। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने ब्राजील के साथ वैक्सीन सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। भारत बायोटेक ने यह फैसला ब्राजील की सरकार ने समझौते में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद लिया है, शुक्रवार को कंपनी ने प्रेसिसा मेडिकामेंटोस और एनविक्सिया फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के साथ अपने समझौते को खत्म करने की बात कही।

हालांकि भारत बायोटेक ने यह भी कहा कि वह वैक्सीन के लिए जरूरी मंजूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ब्राजील के दवा नियामक राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी (ANVISA) के साथ लगन से काम करना जारी रखेगी। गौरतलब है कि 30 जून को ब्राजील सरकार और भारत बायोटेक के बीच हुए दो करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने के समझौते पर अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो की सरकार ने करार को रद्द कर दिया था।

Bharat Biotech announces termination of its MOU with Precisa Medicamentos & Envixia Pharmaceuticals to sell COVAXIN in Brazil. We'll continue to work diligently with ANVISA, the Brazilian drug regulator to complete the regulatory approval process for the vaccine: Bharat Biotech pic.twitter.com/gi20i8rbRA