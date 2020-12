कोरोना वैक्सीन वितरण की मजबूती के लिए IT मंत्रालय ने शुरू किया CoWin चैलेंज, जीतने वालों को मिलेंगे 3.85 करोड़

India

नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज (23 दिसंबर) से 'कोविन' (CoWIN) चैलेंज की शुरुआत की है। कोविड वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क (CoWIN) को मजबूती प्रदान करने के लिए ये चैलेंज शुरू किया गया है। इसमें आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 15 जनवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इस ग्रांड चैलैंज के विजेताओं को कुल 3.85 करोड़ रुपए के उपहार मिलेंगे। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कोविड वैक्सीन वितरण व्यवस्था के लिए तंत्र को प्रभावी करन के लिए है।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि भारत के इनोवेटर्स ने कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं पूरे देश में शुरू किए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोविन प्लेटफॉर्म को मजबूती देने के लिए शुरू किए गए इस ग्रांड चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए देश के सभी इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को आमंत्रित करता हूं। इस चैलैंज में इनोवेटिव स्टार्टअप्स और उभरते तकनीकी विशेषज्ञों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस चैलेंज को लेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयोजित करा रहा है।

पीआईबी की ओर से बताया गया है कि चयनित किए गए आवेदकों को दो लाख रुपए जीतने का मौका होगा। पहले नंबर के प्रतिभागी को 40 लाख और दूसरे नंबर के प्रतिभागी को 20 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा।

India‘s innovators have played a crucial role in our fight against COVID19.

I invite innovators and startups for grand challenge to strengthen CoWIN platform for roll out of COVID19 vaccination program across India. https://t.co/wyZTLXjT4R