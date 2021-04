कोरोना के नए मामलों को लेकर इन 8 राज्यों ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, 84 फीसदी से अधिक मामले यहीं से

India

नई दिल्ली। देश में गुरुवार को कोरोना के नए मामलों ने पिछले 172 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार को कोरोना के नए मामलों की संख्या 72 हजार को भी पार कर गई और 459 लोगों की मौत भी हो गई। बुधवार के मुकाबले गुरुवार को नए मामलों में 19 हजार से अधिक की वृद्धि हुई है। इस बीच सरकार ने बताया है कि सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैल रहा है। सरकार के मुताबिक, गुरुवार को जो नए मामले सामने आए हैं, उनमें 84.61 फीसदी तो सिर्फ इन 8 राज्यों से हैं।

Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka, Punjab, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat and Madhya Pradesh continue to show a steep rise in the COVID19 daily new cases. 84.61% of the new cases are reported from these 8 States: Government of India pic.twitter.com/bQowfX7i0I