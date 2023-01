Corona Vaccine पर केंद्रीय मंत्री का कांग्रेस पर गंभीर आरोप, भड़के जयराम रमेश ने लिया आड़े हाथ, VIDEO

कोरोना टीके पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कांग्रेस ने विदेशी टीकों पर जोर देने की बात कही। उनके बयान पर जयराम रमेश भड़के और राजीव चंद्रशेखर की तीखी आलोचना की।

oi-Jyoti Bhaskar

Corona Vaccine के इस्तेमाल पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने 'विदेशी कोविड टीकों पर जोर देने' की बात कही। उनकी टिप्पणी पर भड़के कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन्हें आड़े हाथों लिया। राजीव चंद्रशेखर की आलोचना करते हुए रमेश ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में विदेशी टीकों को प्रोमोट करने का आरोप सरासर गलत और बेबुनियाद हैं।

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पर भड़के कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी ने विदेशी कोविड टीकों के इस्तेमाल के संबंध में कांग्रेस पर आरोप लगाए जो बिल्कुल निराधार हैं। चंद्रशेखर पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट किया, "चिकनी पोल पर चढ़ने की महत्त्वाकांक्षा के कारण आप जितने झूठे हैं उससे अधिक झूठे मत बनिए।"

एक अन्य ट्वीट में जयराम रमेश ने कहा, "राजीव चंद्रशेखर, सोशल मीडिया को विनियमित करने वाले मंत्री के रूप में आपने इसका दुरुपयोग किया है।" उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने उनपर और उनके सहयोगियों के बारे में झूठ बोलने के लिए सोशल मीडिया का खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया है।

. @Rajeev_GoI ,as Minister concerned with regulating social media, you’ve misused it atrociously to peddle lies on me & my colleagues @PChidambaram_IN . We won’t take it lying down, meanwhile I wanted to call you out for what you really are. Will Twitter have the guts to expose you? https://t.co/2ZEeGIwY08

इससे पहले चंद्रशेखर ने ट्विटर पर कहा कि दवा कंपनी ने भारत सरकार को क्षतिपूर्ति की शर्तों को स्वीकार करने के लिए धमकाने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दो टूक कहा है कि कांग्रेस ऐसे आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेगी।

बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने जो वीडियो ट्वीट की है, इसमें कोरोना टीका बनाने वाली कंपनी- Pfizer के सीईओ अल्बर्ट बोरला मीडिया से बात करते देखे जा सकते हैं। स्विटजरलैंड के दावोस में पत्रकार के साथ संवाद के दौरान फाइजर से सीईओ ने कुछ टिप्पणी की। इसकी वीडियो शिव अरूर (@ShivAroor) ने ट्वीट की, जिसे राजीव चंद्रशेखर ने टैग कर रीट्वीट किया।

Just to remind all Indians, that Pfizer tried to bully Govt of India into accepting conditions of indemity

And Cong trio of Rahul, Chidamabaram n Jairam Ramesh kept pushing case of foreign vaccines during Covid 🤮🤬🥵 https://t.co/nT5LHI07hc