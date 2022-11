'हमें किसी और जेल में ट्रांसफर कीजिए, CRPF कर्मी हमला कर रहे', कॉनमैन सुकेश ने दिल्ली LG को लिखा पत्र

India

oi-Pallavi Kumari

कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को एक और पत्र लिखा है। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर का दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लिखा ये पांचवां पत्र है। मंडोली जेल में बंद कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने वीके सक्सेना से मांग की है कि उन्हें और उनकी पत्नी को दिल्ली से बाहर किसी अन्य जेल में ट्रांसफर किया जाए। आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने के लिए लगातार धमकी और दबाव का भी सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है। सुकेश ने आरोप लगाया कि जेल के अंदर सीआरपीएफ कर्मी उनपर हमला कर रहे हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने 33 दिनों में पांच बार दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखा है। सुकेश चंद्रशेखर ने इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ कथित धमकी और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी।

Conman Sukesh Chandrashekhar writes to Delhi LG, seeks transfer of him & his wife to any other jail out of Delhi, alleging constant threats & pressure to withdraw his complaint against AAP leaders.

Sukesh further alleges being assaulted by CRPF personnel inside jail. pic.twitter.com/1IDX8PFFBL