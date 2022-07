गुजरात चुनाव में 'मौत का सौदागर' जैसी गलती नहीं दोहराएगी कांग्रेस, पीएम मोदी पर नई रणनीति क्या है ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 8 जुलाई: गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अबकी बार नई रणनीति के तहत भाग्य आजमाएगी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने वाली पिछली गलतियां नहीं दोहराएगी। यह फैसला गुजरात चुनाव को लेकर बनी पार्टी की टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया है, जिसमें पार्टी की कद्दावर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। यही, नहीं पार्टी ने गुजरात के लिए यह भी तय किया है कि वह किसी भी नेता को सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करेगी। पीएम मोदी को लेकर पार्टी का 'हृदय परिवर्तन' उसकी बदली रणनीति का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है।

English summary

In the Gujarat assembly elections, the Congress will try its luck this time under a new strategy. They will not repeat past mistakes targeting Prime Minister Narendra Modi