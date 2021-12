'शुक्र है कि सेंटा बिना पहिए की गाड़ी से चलते हैं...', क्रिसमस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कसा तंज

नई दिल्ली, 25 दिसंबर: देश में बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों के साथ महंगाई पर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधता आ रहा है। ऐसे में शनिवार को क्रिसमस के मौके पर कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसे। कांग्रेस ने एक के बाद कई ट्वीट करते हुए सरकार पर तीखे हमले किए। अपने ट्वीट में कांग्रेस ने तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि "भगवान का शुक्र है कि सेंटा बिना पहियों की गाड़ी की सवारी करते हैं, उन्हेंने फ्यूल की भारी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है।"

कांग्रेस ने शनिवार को क्रिसमस पर कई ट्वीट के साथ मोदी सरकार पर जबरदस्त अंदाज में कटाक्ष किया। अपने एक और ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा कि "जिंगल बेल्स... जिंगल बेल्स... जिंगल ऑल द वे। ओह, चीजें खरीदने में क्या मजा आएगा, अपनी सारी बचत को आपसे दूर है।" बता दें कि कांग्रेस पिछले कुछ वक्त से महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर हो रही है। हाल ही में कांग्रेस ने जयपुर में महंगाई हटाओ रैली की थी, जिसमें महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार को जमकर घेरा।

Imagine dashing through the snow at Rs.95/litre. pic.twitter.com/oIlqKGaQbe — Congress (@INCIndia) December 25, 2021

Jingle bells... Jingle bells...

Jingle all the way.

Oh what fun it would be to buy things...

without burning all your savings away. pic.twitter.com/8yEvnHTmR7 — Congress (@INCIndia) December 25, 2021

He's not making a list,

The govt's not checking anything twice;

They have no data on-

who's naughty or nice. pic.twitter.com/hmm3IsJGbT — Congress (@INCIndia) December 25, 2021

वहीं एक और ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि वह सूची नहीं बना रहे हैं, कौन शरारती है और कौन अच्छा है, क्योंकि सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। इसी के साथ अपने अन्य ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा कि क्रिसमस के लिए हम केवल एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सुनती हो।

