India

Neeraj Kumar Yadav

कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुई वोटिंग की मतगणना शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार शशि थरूर की टीम ने वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया है। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से शिकायत की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि यूपी में वोटिंग के दौरान चुनावी प्रक्रियाओं का सही से पालन नहीं किया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी वोटों को रद्द किया जाए।

मधुसूदन मिस्त्री को लिखे शिकायती पत्र में शशि थरूर की टीम की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पता था कि उनके समर्थक उत्तर प्रदेश में चुनावी कदाचार में कैसे लिप्त थे। ऐसे में हमें यह विश्वास है कि अगर उन्हें इस बात का पता होता तो वो इसकी अनुमति नहीं देते। वह एक ऐसे चुनाव को कलंकित नहीं होने देंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह एक ऐसे चुनाव की प्रतिष्ठा को जरूर बचाएंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है।

