कोविशील्ड पर लैंसेट की स्टडी पर बोले पी चिदंबरम, कहा- बूस्टर डोज को अनुमति देने का आ गया वक्त

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 23 दिसंबर: देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के बीच हाल ही में सामने आई लैंसेट की स्टडी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना के खिलाफ दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के डोज का असर 3 महीने के बाद घट जाता है। कोविशील्ड पर सामने आई लैंसेट की इस चौंकाने वाली स्टडी को लेकर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को अनुमति देने का वक्त आ गया है।

अब जाग जाने का वक्त आ चुका-चिदंबरम

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त शोध और अकादमिक स्टडी है कि बूस्टर शॉट जरूरी है। कोविशील्ड की प्रभावकारिता पर लैंसेट स्टडी बतता है कि तीन महीने से ज्यादा इसका असर नहीं है तो अब जाग जाने का वक्त आ चुका है। बूस्टर शॉट्स की अनुमति देने का समय अभी है।

There is enough research and scholarly writing to conclude that booster shots are an imperative

The Lancet study on the efficacy of COVISHIELD — not more than three months — should ring the alarm bells

The time to allow booster shots is NOW