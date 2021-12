लोकसभा में राहुल गांधी का PM मोदी पर तीखा वार, पूछा- 700 किसान शहीद हुए, आपने माफी मांगी?

India

नई दिल्ली, 07 दिसंबर। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जारी है, मंगलवार को कांग्रेस संसद राहुल गांधी ने सदन को संबोधित किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की मौत का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा, किसान आंदोलन में लगभग 700 किसान शहीद हुए, प्रधानमंत्री ने देश और किसानों से माफी मांगी? कृषि मंत्री के पास तो किसानों की मौत का आंकड़ा ही नहीं है।

गौरतलब है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन के दौरान कुल किसानों की मौत का आंकड़ा पूछे जाने पर कहा था कि सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कितने किसानों की मौत हुई, सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है। वहीं किसान संगठनों का दावा है कि पिछले एक साल से जारी आंदोलन में 700 किसानों की मौत हुई है, विपक्ष भी इसी आंकड़े के आधार पर केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं। कांग्रेस ने पहले भी सवाल उठाए थे कि केंद्र के पास किसानों का आंकड़ा नहीं है तो कोरोना मृतकों का आंकड़ा कहां से आया?

