PFI के बैन के बाद भड़के कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश, कहा-'RRS पर भी लगे प्रतिबंध'

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 28 सितंबर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर केंद्र सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 5 वर्ष के लिए बैन लगा दिया है। पीएफआई के बैन के बाद देश में राजनीति गरमा गई है। अब कांग्रेस सांसद ने RSS पर भी बैन लगाने की मांग की है। केरल से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश ने मलप्पुरम में ANI से बातचीत के दौरान कहा कि हम आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पीएफआई पर बैन लगाना ही कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आरएसएस भी पूरे देश में हिंदू साम्पदायिकता फैला रहा है। ऐसे में आरएसएस और पीएफआई दोनों सामान हैं, इसलिए सरकार को दोनों पर प्रतिबंध पर लगाना चाहिए।

Kerala | We demand for RSS also to get banned. #PFIban is not a remedy, RSS is also spreading Hindu communalism throughout the country. Both RSS & PFI are equal, so govt should ban both. Why only PFI?: Kodikunnil Suresh, Congress MP & Lok Sabha Chief Whip, in Malappuram pic.twitter.com/nzCVTImWw4