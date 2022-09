'देश में भविष्य, महंगाई और बेरोजगारी का डर बढ़ता जा रहा है', हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 04 सितंबर: देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल 'हल्ला बोल' रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर जमकर घेरा। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है।

'देश में डर बढ़ता जा रहा है'

राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में भविष्य, महंगाई और बेरोजगारी का डर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से देश में नफरत बढ़ रही है। नफरत से लोग और देश बंटता है जिससे देश कमजोर होता है।बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं। इस डर और नफरत का फायदा देश के सिर्फ 2 उद्योगपति उठा रहे हैं।

Hatred is rising in India.Fear of inflation,unemployment increasing in India,due to this hatred is rising.BJP,RSS dividing the country&creating fear in the country.Only 2 industrialists in the country benefitting from this fear&hatred:Congress MP Rahul Gandhi at 'Halla Bol' rally pic.twitter.com/BHt1yBm3fC