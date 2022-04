पंजाब और हरियाणा के सीएम के बीच जुबानी जंग तेज, खट्टर बोले 'भगवंत मान बताएं किसके इशारे पर कर रहे काम'

India

oi-Mukesh Pandey

चंडीगढ़, 3 मार्च। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राजधानी पर आप की ओर से हक जताने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) सीएम भगवंत मान और आप पर जमकर बरसे। सीएम खट्टर मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के चंडीगढ़ के बयान को लेकर कहा कि उन्हें पंजाब में आए अभी चार दिन भी नहीं हुए और इन्होंने चंडीगढ़ का कंट्रोवर्सियल इश्यू उठाया है। सीएम खट्टर ने कहा है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि ये हरियाणा की ओर आंख उठाकर देख लें। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 6 महीने बाद उनको देखेंगे।

हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ पर मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) को बयान को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर (Manohar Lal Khattar) ने आम आदमी पार्टी को दोगली पार्टी बता डाला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के बारे में पहले भी बता दिया ये दोगली पार्टी है। जिस प्रकार कामझेंगे। पहले तो पंजाब के लोग उसे समझेंगे। उसके बाद हरियाणा के सामने आंख उठाकर देखने की उनकी हिम्मत ही नहीं है।

#WATCH | AAP has double standards. Despite being in rule for a few days (in Punjab), they have raised the controversial issue of Chandigarh. I feel they are doing so on someone else's commands...They can't dare to even look at Haryana, said CM Manohar Lal Khattar earlier today