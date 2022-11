CJI डीवाई चंद्रचूड़ का वह फैसला क्या है? जो 21 साल पहले उन्होंने नाथूराम गोडसे के नाटक पर दिया था, जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

CJI जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने देश की न्याय प्रक्रिया में आने वाले दिनों में काफी बदलाव के संकेत दिए हैं। उनके पास काफी लंबा कार्यकाल होगा, इसलिए उनके लिए अपने विचारों को अमल में ला पाना ज्यादा आसान भी होगा। उन्हें इसके लिए पूरे दो साल मिलेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ एक न्यायमूर्ति के तौर पर कई ऐसे फैसलों के लिए जाने-जाते हैं, जिसने देश के समाज और राजनीति की दिशा बदलने का काम किया है। लेकिन, वह इस तरह के ऐतिहासिक फैसले सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद ही नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट के जज रहते हुए भी उन्होंने सामान्य आदमी की स्वतंत्रता को काफी अहमियत दी थी। इसी में से एक है- 'मी नाथूराम गोडसे बोलतोय' नाटक पर लगा प्रतिबंध, जिसे उस बेंच ने खारिज कर दिया था, जिसमें यह भी शामिल थे।

English summary

New Chief Justice DY Chandrachud, as a judge of the Bombay High Court, lifted the ban on the play based on Nathuram Godse. The court had called it a violation of freedom of expression