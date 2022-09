'सिर्फ शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह ही क्यों,मैं भी...',टुकड़े-टुकड़े गैंग पर अब चिदंबरम ने दिया ये बड़ा बयान

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 04 सितंबर: मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शबाना आजमी, जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह को टुकड़े-टुकड़े गिरोह के 'स्लीपर सेल' कहा है। इस बयान को लेकर अब कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर रविवार को पूछा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सिर्फ शबाना आजमी, जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह को ही टुकड़े-टुकड़े गैंग का मेंबर क्यों कहा, वो भी तो टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, मैंने संसद में घोषणा की थी कि मैं टुकड़े-टुकड़े गिरोह का सदस्य हूं! फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया।

I had also pointed out that in the answer to a question, the MHA said that the government had "no information" on the tukde-tukde gang!

If the Home Minister of MP has more information than the Union Home Minister, he should be appointed as the Union Home Minister!