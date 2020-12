सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुशांत मामले में CBI का जवाब मिलने का किया दावा, मर्डर की बातों से अभी इनकार नहीं

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Sushant Singh Rajput case बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में जांच कर रही सीबीआई की कार्यशैली पर पिछले दिनों कई सवाल खड़े हो चुके हैं। दरअसल, जांच में देरी की वजह से सीबीआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री और रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी ये कहा था कि अब सीबीआई को अपनी जांच की रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दावा किया है कि सीबीआई ने उन्हें इस केस में जांच को लेकर आज जवाब दिया है।

हर पहलू से जांच कर रही है सीबीआई- सुब्रह्मण्यम स्वामी

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि सीबीआई ने बुधवार को उनके सवालों के जवाब दिए हैं। स्वामी के मुताबिक, सीबीआई अभी भी हर पहलुओं की जांच कर रही है। इस जांच को 6 महीने की करीब हो गए हैं और उसमें अभी भी सभी तकनीकी और वैज्ञानिक आधारों पर जांच जारी है और किसी भी पहलू के होने से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। स्वामी को मिले सीबीआई के जवाब में कहा गया है कि इस केस के लिए न सिर्फ मुंबई बल्कि दिल्ली, अलीगढ़, फरीदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों तक खोजबीन हो रही है।

CBI responds to BJP leader Subramanian Swamy on Sushant Singh Rajput case

"The CBI is conducting investigation in a thorough & professional manner using latest scientific techniques.All aspects are being looked at & no aspect has been ruled out as on date,"the letter by CBI reads