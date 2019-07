Budget2019: बजट से महिलाओं और युवाओं का क्या फ़ायदा?

India

bbc-BBC Hindi

'नारी तू नारायणी'

भारत की पहली फ़ुल टाइम महिला वित्तमंत्री यानी निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया.

बजट को अलग-अलग हिस्सों में बांटते हुए जब वो महिलाओं तक पहुंचीं तो उनकी ज़ुबान पर सबसे पहले जो शब्द आए वो थे - नारी तू नारायणी.

नारायणी यानी सीधे शब्दों में कहें तो देवी. बजट में महिलाओं के लिए अपनी योजनाओं का ऐलान करते हुए निर्मला ने स्वामी विवेकानंद की उस चिट्ठी का ज़िक्र किया जो उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को लिखी थी.

वित्तमंत्री ने कहा कि विवेकानंद ने उस चिट्ठी में लिखा था, "जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, ये दुनिया बेहतरी की ओर नहीं बढ़ सकती. ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई चिड़िया एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकती.''

सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार स्वामी विवेकानंद की कही इस बात में यक़ीन रखती है और उन्हीं के कहे अनुसार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman: The budget has been presented with a 10-year vision in mind. The startups are being given a whole set of tax benefits #Budget2019 pic.twitter.com/LCZLE9fp9Q