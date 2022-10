बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, माओवादी लिंक मामले में DU के पूर्व प्रोफेसर GN साईबाबा को किया बरी

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और 5 अन्य को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा को माओवादी लिंक के एक कथित मामले में बरी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने उनकी उस अपील को भी स्वीकार कर लिया है, जिसमें एक ट्राइबल अदालत की तरफ से उन्हें दोषी ठहराया गया था और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

इसके अलावा न्यायमूर्ति रोहित देव और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की पीठ ने मामले में पांच अन्य दोषियों की अपील को भी स्वीकार कर लिया और उन्हें भी बरी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने दोषियों को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

Maharashtra | Nagpur Bench of Bombay High Court acquitted former Delhi University professor GN Saibaba and 5 others from charges of links with banned extremist outfits. The Gadchiroli court had awarded them life imprisonment for anti-national activities.