BMC: 7 पेंगुइन पर 15.26 करोड़ रुपये का खर्चा, शिवसेना शासन में क्यों मचा है सियासी घमासान ?

Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 10 सितंबर: 7 पेंगुइन की देखरेख के नाम पर 15 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्चे का अनुमान मुंबई की सियासी पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है। दरअसल, यह टेंडर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना शासित बीएमसी की ओर से जारी किया गया है। जबकि, बीएमसी का दावा है कि इसके चलते उसकी कमाई कई गुनी बढ़ गई है तो उसके खाने-पीने पर खर्च होने वाली रकम को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिलचस्प बात ये है कि शिवसेना शासित बीएमसी पर सवाल राज्य में उसकी सहयोगी कांग्रेस ही बढ़-चढ़कर लगा रही है और यह मुद्दा इसलिए अहम हो गया है क्योंकि अगले साल ही चुनाव होना है।

English summary

There is a strong opposition to the decision of BMC to issue a tender worth more than Rs 15 crore in the name of maintenance of 7 penguins in Byculla Zoo in Mumbai