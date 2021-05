BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को मिल रहे हैं 'भद्दे' ट्वीट, PMO को बताया इसका जिम्मेदार

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 07 मई। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी देश में कोरोना वायरस महामारी की भयावहता को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से भी उन्हें गुरेज नहीं है। बीते गुरुवार स्वामी ने दावा किया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का बच्चे सबसे अधिक शिकार होंगे, उनके इस ट्वीट ने सनसनी फैला दी थी। अब सुब्रमण्यम स्वामी के एक और ट्वीट ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है, अपने पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधिकारी और आईटी सेल पर गंभीर आरोप लगाया है।

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी कई मौकों पर अपनी ही सरकार को घेरते देखे गए हैं। शुक्रवार की शाम उन्होंने एक ट्वीट कर सबको चौंका दिया। सुब्रमण्यम ने लिखा, 'हमेशा की तरह पीएमओ ऑफिसर ट्विटर पर मुझ पर निशाना साधने के लिए आईटी सेल द्वारा कंप्यूटर जनरेटेड ट्वीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेड हैक्स के नाम पर वह गंदे ट्वीट के जरिए मुझ पर हमला कर रहे हैं। जैसा व्यवहार वो लोग मेरे साथ करेंगे वैसा मैं उनके साथ करूंगा।' सुब्रमण्यम स्वामी का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

As long as a PMO officer targets me on Twitter using IT Cell computer generated tweets in the name of paid hacks to attack me with filthy tweets I will give as good as I get