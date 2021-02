Celebrity Tweet Issue मामले में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख का नाम आया सामने- अनिल देशमुख

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Celebrity Tweet issue किसान आंदोलन को लेकर जब विदेशी हस्तियों ने ट्वीट करना शुरू किया था तो भारत में क्रिकेट, राजनीति और बॉलीवुड जगत की कई हस्तियों ने भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए विदेशी हस्तियों को जवाब दिया था और बदले में ट्वीट किए थे। इन सेलिब्रिटियों के ट्वीट को लेकर कांग्रेस ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख से शिकायत की थी और जांच की मांग की थी। अब इस पूरे मामले पर अनिल देशमुख का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच के दौरान बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और 12 अन्य लोगों (इंफ्ल्यूएन्सर्स) के नाम सामने आए हैं इस मामले की जांच अभी भी चल रही है।

My statement was distorted. I said BJP's IT cell should be investigated,BJP's IT cell chief&names of 12 influencers have come out in probe:Maharashtra Home Min Anil Deshmukh on his earlier statement on probe in tweets of celebrities in response to int'l celebrities over farm laws pic.twitter.com/X4QU8GE9v2