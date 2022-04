राज्यसभा में BJP ने की सेंचुरी पार, 101 सांसदों के साथ 3 दशकों का ये रिकॉर्ड तोड़ा, नॉर्थ-ईस्ट से कांग्रेस साफ

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 1 अप्रैल: राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी के कार्यकाल के बाद से पहली बार 100 सांसदों की संख्या को पार करने में सफलता पाई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ कांग्रेस के पास ही था। गुरुवार को हुए राज्यसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 97 से बढ़कर 101 हो गई है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव परिणाम पांच राज्यों में मिली करारी हार की ही अगली कड़ी है, जिसके चलते यह पार्टी अब उच्च सदन में मुख्य विपक्षी दल होने का दर्जा खत्म होने की ओर भी बढ़ चली है। अभी पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता विपक्ष बना रखा है, लेकिन शायद आने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति यहां भी लोकसभा वाली हो जाएगी।

English summary

The number of BJP MPs in the Rajya Sabha increased to 101, the path became easier in the Vice Presidential election. Congress did not have a single MP in North East