Manoj Tiwari is become father: भोपपुरी सिंगर, एक्‍टर और भाजपा नेता मनोज तिवारी के जो कभी अपने गानों तो कभी बयानों के कारण सुर्खियां बटोरते रहते हैं वो इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में हैं। इसकी वजह है कि उनके घर में जल्‍द ही किलकारियां गूंजने वाली हैं। मनोज तिवारी की पत्‍नी सुरभि तिवारी की गोदभराई का बेहद खूबसूरत वीडियो जमकर वायरल हो रहा है लोग मनोज तिवारी को तीसरी बार पिता बनने के लिए खूब बधाई दे रहे हैं।

English summary

Bhojpuri singer, politician Manoj Tiwari is going to become a father for the third time, shared the video of his wife's baby shower