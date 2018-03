21 मार्च को अब दिल्ली में संसद की SBI शाखा के बाहर देशभर के बैंककर्मी करेंगे यलगार

India

oi-Prashant Srivastava

दिल्ली। आगामी 21 मार्च को देशभर के बैंककर्मी दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा होने जा रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन की जगह पहले जंतर-मंतर तय थी जिसे बाद में बीती शाम (16 मार्च ) को बदल कर एसबीआई की पार्लियामेंट शाखा के बाहर कर दिया गया है। इसके लिए देशभर के बैंक कर्मचारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और यलगार को पूरी तरह तैयार हैं। 21 मार्च को होने वाले इस विरोध प्रदर्शन को देशभर के बैंक कर्मचारियों का सहयोग मिला है। बैंकों में ट्रांसफर से लेकर लंबे वर्किंग आवर और सेंट्रल पे कमीशन के मुताबिक सैलरी ना मिलने को लेकर देशभर के बैंकर्स अब सड़कों पर उतरेंगे। पिछले कई दिनों से कई बैंकों के कर्मचारी 'आई एम बैंकर एंड आई एम अंडर पेड' (I am banker I am underpaid) लिखा बैनर शर्ट पर लगाकर बैंक स्तर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है और इसी की परिणति है कि बैंकर्स 21 मार्च को जंतर मंतर और संसद के सामने जमा होने जा रहे हैं।

English summary

bankers are going protest delhi sbi parliament branch against irregularity in banks