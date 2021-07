बाबुल सुप्रियो का ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप, 'इजरायल से खरीदे गए थे 38 लाख के उपकरण'

India

नई दिल्ली, 28 जुलाई। संसद का मानसून सत्र इन दिनों हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। पेगासस जासूसी मामला, कोरोना, किसान आंदोलन, पेट्रोल-डीजल के दाम और महंगाई को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। इन दिनों पेगासस रिपोर्ट को लेकर संसद में काफी बवाल मचा हुआ है, वहीं ममता बनर्जी ने आज (बुधवार) हैरान करने वाला दावा करते हुए कहा कि उनका निजी मोबाइल फोन हैक हो गया है, वह किसी से बात नहीं कर सकतीं। ममता बनर्जी ने पेगासस रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अब बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

'पेगासस' रिपोर्ट पर टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने पलटवार करते हुए कहा, 'इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर की खबरें 3 साल से कोलकाता सर्किलों में हैं। दीदी के विश्वस्त IPS अफसर ने इजरायल जाकर 38 लाख रुपए के उपकरण खरीदे थे। हमें टेलीग्राम, सिग्नल ऐप डाउनलोड करना पड़ा।' अपने बयान में बाबुल सुप्रियो ने सीधे-सीधे ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंके अधिकारी इजराइल से जाजूसी के उपकरण खरीद कर भारत लाए थे।

The news of Israeli spying software has been in Kolkata circles for 3 yrs. Didi's trusted IPS officer had gone to Israel & bought equipment worth Rs 38 lakhs. We had to download Telegram, Signal apps: BJP MP Babul Supriyo on WB CM Mamata Banerjee's accusations on 'Pegasus' report pic.twitter.com/JiYfyUaCeP