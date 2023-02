Baba Ramdev: '5 बार नमाज पढ़ो फिर हिंदू लड़कियों को उठा लो...' बाबा रामदेव ने दिया विवादित बयान, मचा हंगामा

बाबा रामदेव ने कहा कि 'कुरान क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? इसे मैं नहीं जानता हूं लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से इनका मतलब बताते हैं।'

Baba Ramdev Statement: योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर से अपने एक विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान इस्लाम और ईसाई धर्म को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मच गया है। हालांकि वो इन दोनों धर्मों में फैली कमियों को लेकर बात कर रहे थे लेकिन उनके बयान पर इन दोनों धर्मों के लोगों ने आपत्ति जताई है।

English summary

Baba Ramdev says ‘Muslims being told to offer namaz & do what all they want, even lift Hindu girls'. here is details.