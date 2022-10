Assembly Elections:चुनाव आयोग की चेतावनी, Fake News फैलाई तो होगी ये कार्रवाई

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Himachal Pradesh Assembly Elections 2022: चुनाव आयोग सोशल मीडिया के जरिए चुनावी माहौल खराब होने की अबकी बार जरा भी इजाजत नहीं देगा। इसके लिए आयोग ने खास टीमें बनाई हैं, जो तत्काल फेक न्यूज फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगी। इस बात की जानकारी मीडिया को खुद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी है। चुनाव आयोग ने आज ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। हालांकि, संभावनाओँ के विपरीत चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान आज नहीं किया है।

English summary

Election commission will take strict action against those spreading fake news. Teams have been formed for this, which will continuously monitor social media