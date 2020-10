असम-मिजोरम सीमा विवाद को लेकर केंद्र ने की हस्तक्षेप, जानें आखिर दोनों राज्यों के बीच क्यों है तनाव

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: Assam-Mizoram Border clash: असम-मिजोरम सीमा विवाद पर सोमवार को पूरे दिन दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक चली। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसमें केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। (Assam-Mizoram border tension) केंद्र सरकार ने सोमवार (19 अक्टूबर) को दोनों राज्यों की सरकारों से मिलकर सीमा विवाद को सुलझाने और शांति बहाल करने को कहा है। इधर असम और मिजोरम सरकार के अधिकारियों ने शनिवार (17 अक्टूबर) रात हुई हिंसा के बाद दोनों राज्यों के बीच सीमा पर तनाव को दूर करने के लिए सोमवार को बातचीत की। असम के कछार जिले के लायलपुर में दोनों राज्यों के धिकारियों ने बातचीत की। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन मामला अभी भी सुलझा नहीं है।

अधिकारी बोले- सीमा विवाद को हल करने में लग सकता है समय

सोमवार को हुई दोनों राज्यों की बैठक में मुकेश अग्रवाल (डीजीपी स्पेशल (सीमा)), कीर्ति जल्ली (उपायुक्त) और दिलीप कुमार डे (डीआईजी (दक्षिणी रेंज) सहित असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाज डीजीपी स्पेशल (सीमा) मुकेश अग्रवाल ने कहा, सीमा मुद्दे को सुलह दृष्टिकोण के माध्यम से हल किया जाना चाहिए न कि टकराव के माध्यम से। सीमा विवाद को हल करने में समय लग सकता है क्योंकि इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया और तंत्र से गुजरना पड़ता है।

