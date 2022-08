केजरीवाल को असम के सीएम का जवाब, पेरिस और लंदन की बात करने वाले आज गुवाहटी से कर रहे हैं तुलना

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अगस्त 28। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बीच शुरू हुआ ट्विटर वॉर अब जुबानी जंग में तब्दील हो गया है। केजरीवाल की ओर से लगाए गए आरोपों का हिमंत बिस्वा सरमा ने जवाब दिया है। रविवार को उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने स्कूलों की तुलना असम से क्यों करते हैं अगर उन्हें तुलना करनी ही है तो न्यूयॉर्क और टोक्यो से करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है।

मेरे पास संसाधनों की कमी है- हिमंत बिस्वा सरमा

हिमंत बिस्वा सरमा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली मुगलों के समय से भारत की राजधानी रही है, आप दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा बनाने के वादे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन अब दिल्ली की तुलना गुवाहटी और शिलॉन्ग से कर रहे हैं, हमारे पास संसाधन अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने राज्य में 40 हजार स्कूल चलाता हूं और आप सिर्फ 1200 स्कूल चलाते हैं। हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे कहा कि केजरीवाल जी चाहते थे कि मैं उन्हें असम बुलाऊं। मैं मनीष सिसोदिया को पहले ही आमंत्रित कर चुका हूं, उन्हें कोर्ट से भी नोटिस मिला होगा और अगर वो भी आना चाहें तो आ सकते हैं।

Kejriwal ji wanted me to invite him to Assam. I have already invited Manish Sisodia, he must have got a notice from the Court as well. He (Arvind Kejriwal) should also come if he wants: Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/XJ4AkN2cGn