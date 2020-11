लव जिहाद के खिलाफ कानून पर भड़के ओवैसी, कहा- ये संविधान के खिलाफ होगा

India

oi-Kapil Tiwari

हैदराबाद। देश में इस वक्त 'लव जिहाद' को लेकर एक अलग बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ आ रहे कानून को लेकर विपक्षी दल भाजपा को जमकर खरी-खोटी सुनाने में लगे हैं। इस बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी (asaduddin owaisi) ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने यूपी और एमपी में आ रहे कानून को संविधान के खिलाफ बताया है।

बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है BJP- ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी और एमपी में लव जिहाद को लेकर जो कानून लाए जा रहे हैं, वो संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ हैं। ओवैसी ने कहा कि कानून लाने वाले पहले संविधान को पढ़ें। ओवैसी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि ये एक हथकंडा है, जिसके जरिए युवाओं का ध्यान बेरोजगारी जैसे मुद्दों से हटाया जा रहा है।

It'll be gross violation of Articles 14 & 21, scrap Special Marriage Act then. They should study Constitution. Such propagation of hatred won't work. BJP doing drama to distract youth who fell victim to unemployment: Asaduddin Owaisi, AIMIM on anti-'Love Jihad' law by some states pic.twitter.com/lDnwrWPbA4

UP और MP में लव जिहाद पर होगी सजा

आपको बता दें कि 'लव जिहाद' को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार एक कानून ला रही है, जिसमें जबरन शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने पर सजा का प्रावधान होगा। यूपी में लाए जा रहे इस अध्यादेश में 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून में 5 साल की जा होगी।

ओवैसी का मोदी सरकार पर भी तीखा हमला

आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अगले महीने होने वाले हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि जब पूरा हैदराबाद बाढ़ की चपेट में था तो मोदी सरकार ने कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की थी? ओवैसी ने कहा कि कोई मुझे ये बताए कि सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि मोदी सरकार ने तेलंगाना को भी 2019 के बाद कौन सी वित्तीय मदद दी है?

'नगर निगम चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की हो रही है कोशिश'

ओवैसी ने बीजेपी पर नगर निगम चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग यहां काम नहीं करेंगे। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के नेता नींद में भी देशद्रोह, आतंकवाद और पाकिस्तान का ही नाम जपते हैं। ओवैसी ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी भाजपा नेता को आप रात में जाकर उठाओ और उससे कुछ नाम लेने के लिए कहो तो वो तीन ही नाम बोलेगा और वो नाम हैं देशद्रोह, आतंकवाद और पाकिस्तान।

Hyderabad was hit by a flood. What financial help did Modi government provide to Hyderabad? They are trying to give this (election) a communal colour because they provided no help at that time. This will not work here, people know: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on #GHMCElections https://t.co/repMugt9Xi